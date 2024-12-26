Із Литви вирушить колона із 30 автомобілів для українських військових

У четвер, 26 грудня, з литовського міста Каунас в Україну вирушать понад 30 автомобілів, призначених для військових.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT із посиланням на заяву Міжнародного фонду "Приятелі України", передає "Європейська правда".

Як заявили у фонді, який організовує автоколону, це вже 11-а колона, і волонтери поїдуть до Харківської, Донецької, Херсонської та Сумської областей, щоб особисто передати автомобілі, які будуть завантажені буржуйками, теплими речами, окопними свічками, сухими пайками та іншими предметами першої необхідності.

Також у четвер у Кулаутуві буде організовано піший похід за Україну, зібрані кошти від якого підуть на потреби українцям.

Реклама:

"Лише тому, що Україна все ще воює, ми тут, у Литві, можемо святкувати Різдво у мирі та спокої. Найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації – присвятити один з трьох днів на підтримку українців, які борються за свободу. Допомогти не лише грошима, але й морально", – розповів Неріюс Будрис, один з організаторів маршу.

Наприкінці листопада Литва передала нову партію військової допомоги Україні. Туди увійшли: генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброя та боєприпаси.

Нещодавно писали, що Литва готова передати Україні як "енергетичну" допомогу обладнання з литовських АЕС і ТЕС, які вже виведені з експлуатації.