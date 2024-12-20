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Литва допоможе Україні обладнанням зі своїх АЕС і ТЕС, виведених з експлуатації

Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 17:02 — Марія Ємець

Литва готова передати Україні як "енергетичну" допомогу обладнання з литовських АЕС і ТЕС, які вже виведені з експлуатації.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це на спільному брифінгу з литовським прем’єром Гінтаутасом Палуцкасом заявив прем’єр України Денис Шмигаль.  

Шмигаль зазначив, що Литва – серед країн, які надають найбільшу допомогу для української енергетики в умовах війни, загальна її сума перевищує 67 млн євро. 

"Сьогодні ми домовилися про подальшу ефективну підтримку української енергетики. Зокрема, про передання обладнання з виведених з експлуатації литовських АЕС і ТЕС", – сказав Денис Шмигаль. 

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Нагадаємо, влітку Естонія вирішила передати Україні обладнання з колишнього першого енергоблоку Естонської електростанції, виведеного з експлуатації у 2020 році.

Литовська компанія Ignitis Gamyba віддає Україні обладнання з третьої Вільнюської теплоелектростанції, яка не використовується вже майже 10 років.

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Литва Війна з РФ Енергетика
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