Из Литвы отправится колонна из 30 автомобилей для украинских военных

В четверг, 26 декабря, из литовского города Каунас в Украину отправятся более 30 автомобилей, предназначенных для военных.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на заявление Международного фонда "Приятели Украины", передает "Европейская правда".

Как заявили в фонде, который организует автоколонну, это уже 11-я колонна, и волонтеры поедут в Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Сумскую области, чтобы лично передать автомобили, которые будут загружены буржуйками, теплыми вещами, окопными свечами, сухими пайками и другими предметами первой необходимости.

Также в четверг в Кулаутуве будет организован пеший поход за Украину, собранные средства от которого пойдут на нужды украинцам.

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"Только потому, что Украина все еще воюет, мы здесь, в Литве, можем праздновать Рождество в мире и спокойствии. Меньшее, что мы можем сделать в этой ситуации – посвятить один из трех дней в поддержку украинцев, которые борются за свободу. Помочь не только деньгами, но и морально", – рассказал Нериюс Будрис, один из организаторов марша.

В конце ноября Литва передала новую партию военной помощи Украине. Туда вошли: генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.

Недавно писали, что Литва готова передать Украине в качестве "энергетической" помощи оборудование с литовских АЭС и ТЭС, которые уже выведены из эксплуатации.