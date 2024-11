Литва передала нову партію військової допомоги Україні

У Міністерстві оборони Литви повідомили про чергову доставлену цього тижня партію допомоги Україні.

Про це відомство розповіло у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, цього тижня були доставлені генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброя та боєприпаси.

