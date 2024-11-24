Литва передала нову партію військової допомоги Україні

У Міністерстві оборони Литви повідомили про чергову доставлену цього тижня партію допомоги Україні.

Про це відомство розповіло у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, цього тижня були доставлені генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброя та боєприпаси.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues its unwavering support for Ukraine. This week, generators, M113 spare parts, weapons and ammunition were delivered. Whatever it takes for Ukraine to win. Solidarity remains steadfast. pic.twitter.com/R5KSCCoID6 Реклама: November 24, 2024

Підтримка України з боку Литви у 2025 році включатиме летальну та нелетальну допомогу, внески до фондів, навчання та реабілітацію солдатів, експертні консультації, зазначили у литовському Міноборони.

Литва також фінансуватиме коаліцію з розмінування і приєднається до чеської ініціативи з боєприпасів.

Крім того, Литва закуповуватимемо безпілотники та засоби для протидії дронам у виробників.

Раніше повідомляли, що у межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.