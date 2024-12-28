Опозиційну президентку Грузії запросили на інавгурацію Трампа

Представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу запросив президентку Грузії Саломе Зурабішвілі на інавгурацію новообраного американсього президента Дональда Трампа.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Вілсон відзначив мужність Зурабішвілі та запросив її відвідати інавгурацію Трампа.

"Я глибоко захоплююся її мужністю перед обличчям нападок з боку Іванішвілі та його союзників з КПК (Комуністична партія Китаю, – Ред.) і іранського режиму", – заявив він.

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Напередодні писали, що Вілсон застеріг почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі від інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Тоді він заявив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, як він ставиться до самопроголошених ворогів Америки".

Того ж дня, 27 грудня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Іванішвілі.