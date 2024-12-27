У Конгресі лякають "Грузинську мрію" реакцією Трампа на інавгурацію "президента"

Представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу застеріг почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі від інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Вілсон заявив, що новообраний американський президент Дональд Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, як він ставиться до самопроголошених ворогів Америки".

"Якщо Бідзіна Іванішвілі здійснить свій план знищення грузинської демократії 29 грудня, йому слід очікувати такої відповіді, якої він навіть не уявляв", – застеріг він.

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Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Чинна прзидентка країни Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що посли інших країн та закордонні гості не будуть запрошені на інавгурацію Кавелашвілі.

Серед причин спікер грузинського парламенту назвав "обмеження" сесійної зали, в якій вирішили проводити церемонію.

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