США наклали санкції на тіньового олігарха Грузії Іванішвілі

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії, олігарха Бідзіну Іванішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Своїм рішенням США внесли Бідзіну Іванішвілі до санкційного списку, а також запровадили обмеження на повʼязаний з олігархом бізнес.

Бідзіна Іванішвілі спершу пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади заявляли, що він продовжував правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

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У 2024 році Іванішвілі став почесним президентом "Грузинської мрії".

В останні тижні США посилили тиск на Грузію через демократичний відкат, ухвалення проросійських законів і жорсткий розгін антиурядових протестів.

Раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Минулого тижня під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.