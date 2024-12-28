Більшість українських біженців у Норвегії не хочуть повертатись на батьківщину
Новини — Субота, 28 грудня 2024, 16:27 —
Майже половина (47%) всіх українських біженців, які проживають у Норвегії кажуть, що не повернуться в Україну, навіть якщо війна закінчиться, свідчать результати опитування.
Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування, проведеного на замовлення компанії Imdi, наводить VG.
Опитування також показало, що лише 10% українських біженців в Норвегії кажуть, що хочуть повернутися на батьківщину.
Дослідниця Вільде Хернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при Oslo Met каже про дві тенденції серед українців, що проживають в Норвегії.
Одна з них полягає в тому, що ті, хто вже тривалий час перебуває в Норвегії, з більшою ймовірністю хочуть залишитися.
Інша полягає в тому, що ті, хто приїхав нещодавно, тепер частіше від самого початку заявляють, що хочуть залишитися в Норвегії.
Вона також каже, що до Норвегії все частіше приїжджають 16-17-річні українські підлітки.
Дослідниця пов’язує це з тим, що українські підлітки хочуть виїхати, "поки це довзолено, до того, як їх можуть забрати на війну".
Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.
Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.