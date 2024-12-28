Большинство украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться на родину

Почти половина (47%) всех украинских беженцев, проживающих в Норвегии говорят, что не вернутся в Украину, даже если война закончится, свидетельствуют результаты опроса.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса, проведенного по заказу компании Imdi, приводит VG.

Опрос также показал, что только 10% украинских беженцев в Норвегии говорят, что хотят вернуться на родину.

Исследовательница Вильде Хернес из Института городских и региональных исследований (NIBR) при Oslo Met говорит о двух тенденциях среди украинцев, проживающих в Норвегии.

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Одна из них заключается в том, что те, кто уже длительное время находится в Норвегии, с большей вероятностью хотят остаться.

Другая заключается в том, что те, кто приехал недавно, теперь чаще изначально заявляют, что хотят остаться в Норвегии.

Она также говорит, что в Норвегию все чаще приезжают 16-17-летние украинские подростки.

Исследовательница связывает это с тем, что украинские подростки хотят уехать, "пока это возможно, до того, как их могут забрать на войну".

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрать безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.