Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow
Греція погодилася надати Україні 24 ракети Sea Sparrow, які підтримають українські збройні сили в боротьбі з поточними загрозами.
Про це повідомляє Kathimerini, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, перебувають на озброєнні військово-морських і військово-повітряних сил Греції і за військовими стандартами країни вважаються непотрібними для оперативного використання.
Sea Sparrow – це зенітний комплекс малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки для його розгортання.
Ця передача є частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, яка включає артилерійські снаряди, зброю та боєприпаси.
Хоча ця допомога відповідає зобов'язанням Греції щодо підтримки оборонних зусиль України, вона не зменшує оборонні можливості Греції в Егейському морі.
Нагадаємо, навесні грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс виключив можливість поставити Україні системи протиповітряної оборони Patriot або С-300.
Він наголошував, що ці системи є "критично важливими для нашого потенціалу стримування".
Також варто зазначити, що у жовтні Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду.