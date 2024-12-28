Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow

Греція погодилася надати Україні 24 ракети Sea Sparrow, які підтримають українські збройні сили в боротьбі з поточними загрозами.

Про це повідомляє Kathimerini, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, перебувають на озброєнні військово-морських і військово-повітряних сил Греції і за військовими стандартами країни вважаються непотрібними для оперативного використання.

Sea Sparrow – це зенітний комплекс малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки для його розгортання.

Реклама:

Ця передача є частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, яка включає артилерійські снаряди, зброю та боєприпаси.

Хоча ця допомога відповідає зобов'язанням Греції щодо підтримки оборонних зусиль України, вона не зменшує оборонні можливості Греції в Егейському морі.

Нагадаємо, навесні грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс виключив можливість поставити Україні системи протиповітряної оборони Patriot або С-300.

Він наголошував, що ці системи є "критично важливими для нашого потенціалу стримування".

Також варто зазначити, що у жовтні Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду.