Греция передаст Украине партию ракет Sea Sparrow

Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow, которые поддержат украинские вооруженные силы в борьбе с текущими угрозами.

Об этом сообщает Kathimerini, информирует "Европейская правда".

Как указано, эти ракеты, которые используются уже почти 40 лет, находятся на вооружении военно-морских и военно-воздушных сил Греции и по военным стандартам страны считаются ненужными для оперативного использования.

Sea Sparrow – это зенитный комплекс малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки для его развертывания.

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Эта передача является частью более широкой военной помощи Греции Украине, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.

Хотя эта помощь соответствует обязательствам Греции по поддержке оборонных усилий Украины, она не уменьшает оборонительные возможности Греции в Эгейском море.

Напомним, весной греческий премьер Кириакос Мицотакис исключил возможность поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и С-300.

Он подчеркивал, что эти системы "критически важны для нашего потенциала сдерживания".

Также стоит отметить, что в октябре Украина и Греция подписали в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности.