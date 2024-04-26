Прем’єр Греції виключив постачання Україні систем ППО

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив можливість поставити Україні системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Skai TV, яке наводить Reuters.

За словами Міцотакіса, Греція не передаватиме Україні ані комплекси Patriot, ані радянські С-300.

"Греція не збирається відправляти С-300 або Patriot в Україну. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", – зазначив грецький прем'єр.

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Він наголосив, що ці системи є "критично важливими для нашого потенціалу стримування".

Агентство нагадує, що оборона є дуже чутливим питанням для Греції з огляду на напруженість у відносинах з Туреччиною.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країн, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Коментуючи публікацію ЗМІ, речник уряду Греції Павлос Марінакіс підкреслив, що його країна вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.

Голова іспанського МЗС на питання, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.