РФ офіційно зупиняє постачання газу до Придністров'я

Російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення російської компанії.

"Газпром" поінформував, що 28 грудня направив повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу.

Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz в "регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов".

Реклама:

У пресрелізі йдеться, що 1 січня 2025 року о 08:00 за московським часом "Газпром" "обмежить" постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу.

"Обмеження діятиме доти, доки "Газпром" не повідомить Moldovagaz про інше. "Газпром" залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту і правом вимагати від Moldovagaz відшкодування всіх збитків і сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання Moldovagaz своїх зобов'язань за контрактом", – ідеться у пресрелізі.

Своєю чергою т.в.о. голови Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що компанія "взяла до відома" рішення "Газпрому", повідомляє NewsMaker.

Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, який постачали з Росії, передавали в придністровський регіон.

"Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Слід підкреслити, що Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", – уточнив Чебан.

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.

Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

Однак оскільки "Газпром" – як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан – визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань. Кишинів не визнає борг Тирасполя і не планує його оплачувати.

Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".