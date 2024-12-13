У Молдові затвердили надзвичайний стан в енергетиці

Парламент Молдови ввечері у четвер, 12 грудня, затвердив надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів.

Про це повідомляє NewsMaker, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за введення режиму надзвичайного стану проголосували 56 депутатів від керівної партії "Дія та солідарність" (PAS), 17 депутатів від Блоку комуністів та соціалістів були проти, двоє утрималися. Режим надзвичайного стану набуде чинності 16 грудня.

Причина цього рішення полягає у непевності у питанні продовження постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

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Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

З кінця минулого року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб і для генерації електроенергії на Молдовській ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра. За поставлений газ ніхто не розраховується.

За чинним до жовтня 2026 року контрактом "Газпром" має доставити газ до кордону з Молдовою. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

Зазначається, що 16 грудня – останній термін, коли "Газпром" може забронювати потужності для Молдови через цей газопровід.

Зауважимо, російський "Газпром" може припинити постачання газу в "Придністров'я" з 1 січня 2025 року через завершення контракту на транзит російського газу через Україну і небажанням Києва його продовжувати.

Нещодавно молдовський ексміністр енергетики Віктор Парліков відвідував РФ для переговорів про постачання російського газу в "Придністров'я".

10 грудня стало відомо, що у Молдові складають список критично важливих об’єктів інфраструктури, які не можна буде залишати без електроенергії у випадку надзвичайного стану в енергетичному секторі в країні.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"