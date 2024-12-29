Кишинів засудив доповідь МЗС РФ про русофобію і дискримінацію росіян в Молдові

Міністерство закордонних справ Молдови 28 грудня засудило щорічну доповідь про "порушення прав російських громадян і співвітчизників у зарубіжних країнах", яку підготувало російське МЗС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У документі йдеться, що Молдова нібито "стрімко скочується до підтримки ідеологій неонацизму і расової дискримінації".

"Міністерство категорично відкидає необґрунтовані звинувачення, викладені в щорічній доповіді МЗС Росії, про нібито дискримінацію російських громадян і просування русофобії на території Молдови. Ці твердження безпідставні і спрямовані на розкол суспільства.

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На відміну від Росії, Молдова повністю поважає основні права і свободи всіх громадян, незалежно від їхньої національності, етнічної приналежності або мови. Молдавська влада суворо дотримується принципів правової держави і міжнародних норм у сфері захисту прав людини", – заявили в МЗС Молдови у відповідь.

Міністерство також засудило провокаційну заяву про "схожість з українським сценарієм".

"[Такі заяви] не сприяють зміцненню безпеки в регіоні, а лише посилюють напруженість і розпалюють ненависть. Закликаємо громадян не піддаватися маніпуляціям. (...)

Молдова залишається прихильною просуванню мирного діалогу та конструктивного співробітництва, що ґрунтується на взаємоповазі та дотриманні суверенітету й територіальної цілісності держав", – підсумували в міністерстві.

Раніше цього тижня парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.

Нещодавно у Молдові ухвалили закон щодо можливості перевірки на поліграфі охочих вступати на військову службу за контрактом та чинних військовослужбовців, які за посадою мають доступ до важливої інформації.