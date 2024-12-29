Кишинев осудил доклад МИД РФ о русофобии и дискриминации русских в Молдове

Министерство иностранных дел Молдовы 28 декабря осудило ежегодный доклад о "нарушении прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах", который подготовил российский МИД.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В документе говорится, что Молдова якобы "стремительно скатывается к поддержке идеологий неонацизма и расовой дискриминации".

"Министерство категорически отвергает необоснованные обвинения, изложенные в ежегодном докладе МИД России, о якобы дискриминации российских граждан и продвижении русофобии на территории Молдовы. Эти утверждения безосновательны и направлены на раскол общества.

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В отличие от России, Молдова полностью уважает основные права и свободы всех граждан, независимо от их национальности, этнической принадлежности или языка. Молдавские власти строго придерживаются принципов правового государства и международных норм в сфере защиты прав человека", – заявили в МИД Молдовы в ответ.

Министерство также осудило провокационное заявление о "схожести с украинским сценарием".

"[Такие заявления] не способствуют укреплению безопасности в регионе, а лишь усиливают напряженность и разжигают ненависть. Призываем граждан не поддаваться манипуляциям (...)

Молдова остается приверженной продвижению мирного диалога и конструктивного сотрудничества, основанного на взаимоуважении и соблюдении суверенитета и территориальной целостности государств", – подытожили в министерстве.

Ранее на этой неделе парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.

Недавно в Молдове приняли закон о возможности проверки на полиграфе желающих поступать на военную службу по контракту и действующих военнослужащих, которые по должности имеют доступ к важной информации.