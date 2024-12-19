У Молдові ухвалили закон про поліграф для військовослужбовців

У Молдові ухвалили у другому читанні закон щодо можливості перевірки на поліграфі охочих вступати на військову службу за контрактом та чинних військовослужбовців, які за посадою мають доступ до важливої інформації.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Згідно із законом, Міністерство оборони отримує право ініціювати перевірку на поліграфі кандидатів на посади та чинних військовослужбовців. Законопроєкт ініціювали влітку 2024 року.

У парламенті зазначили, що така практика діє у багатьох країнах світу щодо військовослужбовців, які за своєю посадою мають доступ до чутливої інформації.

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Окрім цього, проєкт розширює список обмежень для контрактної служби. Кандидати тепер повинні будуть подавати майнову декларацію та декларацію про особисті інтереси.

Нагадаємо, цього року ексначальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана звинуватили у держзраді за роботу на Росію.

У червні з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що Горган роками був інформатором російської військової розвідки з ідейних переконань і продовжував цю діяльність.