У Норвегії літак викотився за межі злітної смуги, аеропорт закрили

Літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив екстрену посадку на півдні Норвегії в суботу ввечері після технічної несправності, що виникла невдовзі після зльоту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Літак приземлився в аеропорту Торп Сандефіорд о 19:14 за місцевим часом, повідомила норвезька поліція. Всі 182 людини на борту, включаючи екіпаж, не постраждали.

фото X (Twitter)

Злітно-посадкова смуга в аеропорту залишалася закритою.

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"Це пов'язано з тим, що літак KLM заблокував злітно-посадкову смугу. Розпочато масштабну операцію з переміщення літака", – розповіла Тіне Клейве-Матісен, менеджер з комунікацій аеропорту Торп Сандефіорд.

Літак при посадці з'їхав зі злітно-посадкової смуги і стоїть на траві поруч з нею.

Клейве-Матісен сподівається, що він буде переміщений протягом дня.

"Після цього злітно-посадкова смуга буде підготовлена до відкриття для нормального руху. Очікується, що ми відкриємо злітно-посадкову смугу о 18:00 за норвезьким часом", – заявила вона.

Близько 5 000 пасажирів постраждають від закриття в неділю, доки літак не буде перебазовано.

Цього тижня літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру літака авіакомпанії SWISS.