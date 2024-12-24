Літак Швейцарських авіаліній пішов на екстрену посадку в Австрії

Літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на заяву перевізника.

Літак Airbus 220-300 прямував до Цюриха з Бухареста в понеділок, коли екіпаж прийняв рішення перервати політ "через проблеми з двигуном".

На борту рейсу LX1885 перебувало 79 осіб, у тому числі п'ять членів екіпажу.

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Літак благополучно приземлився, всі пасажири були евакуйовані.

Дванадцять пасажирів отримали медичну допомогу, а один член екіпажу був доставлений вертольотом до лікарні в Граці. Їхній стан залишається невідомим.

Інші чотири члени екіпажу також перебувають під медичним наглядом, повідомили в авіакомпанії.

Авіакомпанія SWISS, що входить до групи Lufthansa, заявила, що підтримує тісний контакт з владою і докладає всіх зусиль для з'ясування причин інциденту.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру літака авіакомпанії SWISS.

А торік літак цієї авіакомпанії прибув до Іспанії без жодної валізи на борту.