У Німеччині засудили вбивць українських баскетболістів

Регіональний суд німецького Ессена засудив до ув’язнення чотирьох підлітків за вбивство двох українських баскетболістів – Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Про це із посиланням на WDR пише "Європейська правда".

Як передає видання, німецький суд визнав: четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців, а відтак вони винні у їхній смерті.

Водночас суд не знайшов у їхніх діях ксенофобського мотиву. Зазначається, що обвинувачені діяли, усвідомлюючи, що їм "не потрібна причина, щоб когось убити".

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Раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.

Суд засудив двох нападників до десяти років ув'язнення, ще двох – до восьми з половиною років.

Підсудні попросили вибачення у батьків убитих українців.

Також видання передає, що вироки ще не набрали законної сили, адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.

Нагадаємо, напад стався ввечері 10 лютого 2024 року. Двоє українських баскетболістів їхали в автобусі, де зустріли чотирьох обвинувачених.

Після того, як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі Обергаузена, головний обвинувачений, як стверджується, одразу ж вдарив ножем обох жертв.

17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через десять днів від септичної поліорганної недостатності.