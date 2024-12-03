В Германии приговорили к заключению убийц украинских баскетболистов

Региональный суд немецкого Эссена приговорил к заключению четырех подростков за убийство двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.

Об этом со ссылкой на WDR пишет "Европейская правда".

Как передает издание, немецкий суд признал – четверо подростков, которым на начало судебного процесса было от 14 до 16 лет, напали с ножами и дубинками на двух украинцев, а затем они виновны в их смерти.

В то же время суд не нашел в их действиях ксенофобского мотива. Отмечается, что обвиняемые действовали, "осознавая", что им "не нужна причина, чтобы кого-то убить".

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Ранее прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за украинского происхождения.

Суд отметил, что двоих из нападавших должны посадить на десять лет, еще двоих – до восьми с половиной лет. Подсудимые попросили прощения у родителей убитых украинцев.

Также издание передает, что приговоры еще не вступили в законную силу, адвокаты подсудимых объявили, что подадут апелляцию.

Напомним, нападение произошло вечером 10 февраля. Двое украинских баскетболистов направлялись в Дюссельдорф, когда встретили в автобусе четырех обвиняемых.

После того, как все вышли из автобуса на главном вокзале Оберхаузена, обвиняемый, как утверждается, сразу же ударил ножом обеих жертв.

17-летний Владимир Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Его друг и товарищ по команде Артем Козаченко, который был на год старше, умер через десять дней от септической полиорганной недостаточности.