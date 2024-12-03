У Держдепі США прокоментували можливість санкцій проти Грузії на тлі розгону протестів

У Державному департаменті США відповіли на питання про можливі санкцій проти Грузії, де силовики кілька днів поспіль розганяють протести проти рішення влади про призупинення переговорів про вступ до ЄС.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

У Міллера спитали про можливість нових санкцій на тлі запровадження обмежувальних заходів владою Канади, Латвії, Литви та Естонії.

На це представник Держдепу відповів, що заздалегідь не буде обговорювати питання санкцій, і що "коли у нас є заява з цього приводу, ми її робимо".

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"Але навіть незважаючи на це, ви вже бачили, як ми запровадили санкції проти грузинських урядовців. Ви бачили, як ми запровадили візові обмеження. Ви бачили, як ми вживали інших заходів, щоб призупинити виділення 95 мільйонів доларів, які ми надали грузинському уряду", – зазначив Міллер.

Водночас він наголосив, що США "чітко дали зрозуміти", що стурбовані кроками грузинської влади, "щоб звернути зі шляху до більшої інтеграції з Європою, на якому вони перебували і який, як ми знаємо, підтримує грузинський народ".

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії.

Серед іншого, під обмеження потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та почесний голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Згодом про запровадження своїх обмежувальних заходів проти Грузії оголосила Канада.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".