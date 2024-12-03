В Госдепе США прокомментировали возможность санкций против Грузии на фоне разгона протестов

В Государственном департаменте США ответили на вопрос о возможных санкциях против Грузии, где силовики несколько дней подряд разгоняют протесты против решения властей о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

У Миллера спросили о возможности новых санкций на фоне введения ограничительных мер властями Канады, Латвии, Литвы и Эстонии.

На это представитель Госдепа ответил, что заранее не будет обсуждать вопрос санкций, и "когда у нас есть заявление по этому поводу, мы его делаем".

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"Но даже несмотря на это, вы уже видели, как мы ввели санкции против грузинских чиновников. Вы видели, как мы ввели визовые ограничения. Вы видели, как мы принимали другие меры, чтобы приостановить выделение 95 миллионов долларов, которые мы предоставили грузинскому правительству", – отметил Миллер.

В то же время он подчеркнул, что США "четко дали понять", что обеспокоены шагами грузинских властей, "чтобы свернуть с пути к большей интеграции с Европой, на котором они находились и который, как мы знаем, поддерживает грузинский народ".

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии.

Среди прочего, под ограничения попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Вскоре о принятии своих ограничительных мер против Грузии объявила Канада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию".