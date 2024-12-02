Канада слідом за країнами Балтії накладе санкції на грузинських посадовців

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала запровадження санкцій проти осіб у Грузії, причетних до порушень прав людини або корупції.

Про це вона сказала в понеділок, 2 грудня, на пресконференції з главами МВС країн Балтії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Жолі наголосила, що на тлі останніх подій Канада висловлює солідарність з грузинським народом, "і ми дуже стурбовані тим, що Росія намагається зробити в Грузії".

"Ми будемо слідувати прикладу (країн Балтії. – Ред.) в цьому звʼязку, ми будемо вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до порушень прав людини або корупції, на основі режиму санкцій", – додала вона.

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Глава канадського МЗС додала, що подробиці будуть оголошені "найближчими днями".

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії.

Серед іншого, під обмеження потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та почесний голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".