Литва готова надати притулок президентці Грузії

У Литві заявили, що готові надати притулок президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, якщо виникне така потреба.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте, яку цитує Delfi.

Скайсгіріте зауважила, що президентка Зурабішвілі наразі "чітко дала зрозуміти, що буде стояти зі своїм народом в Тбілісі".

Водночас вона допустила вірогідність того, що Зурабішвілі може знадобитись захист за кордоном.

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"Звісно, що Литва надала б притулок (Зурабішвілі. – Ред.), якби виникла така необхідність", – зазначила вона.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії".

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".