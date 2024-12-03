Литва готова предоставить убежище президенту Грузии

В Литве заявили, что готовы предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, если возникнет такая необходимость.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала старший советник литовского президента Аста Скайсгирите, которую цитирует Delfi.

Скайсгирите отметила, что президент Зурабишвили пока "четко дала понять, что будет стоять со своим народом в Тбилиси".

В то же время она допустила вероятность того, что Зурабишвили может понадобиться защита за рубежом.

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"Естественно, Литва предоставила бы убежище (Зурабишвили. – Ред.), если бы возникла такая необходимость", – отметила она.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии".

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию".