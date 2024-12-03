У Британії кажуть про посилення ворожої активності в кіберпросторі

У Великій Британії фіксують зростання ворожої активності в кіберпросторі країни: у 2024 році кількість інцидентів, якими займатимуться офіційні особи, зросте на 16% порівняно з минулим роком.

Про це заявив Річард Горн з Національного центру кібербезпеки (NCSC), якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що ворожа активність у кіберпросторі Великої Британії "зросла в частоті, складності та інтенсивності".

"Зловмисники все частіше використовують нашу технологічну залежність проти нас, прагнучи завдати максимальних збитків і руйнувань", – сказав Горн.

Реклама:

Команда з управління інцидентами NCSC у 2024 році опрацювала 430 інцидентів у порівнянні з 371 інцидентом у попередньому році, йдеться у заяві агентства.

З цього числа 347 були пов'язані з певним рівнем витоку даних – навмисною, несанкціонованою, прихованою передачею даних з комп'ютера або іншого пристрою, а 20 були пов'язані з програмами-вимагачами.

Також зазначено, що хакери можуть використовувати ШІ для створення більш досконалих кібератак.

"Ми вважаємо, що серйозність ризику, з яким стикається Британія, значно недооцінюється. Немає місця для самозаспокоєння щодо серйозності державних загроз або обсягу загрози, яку становлять кіберзлочинці", – підкреслив Горн.

Нещодавно в британському уряді попередили, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "виключити світло для мільйонів людей".

Повідомляли також, що Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.