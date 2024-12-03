В Британии говорят об усилении враждебной активности в киберпространстве

В Великобритании фиксируют рост враждебной активности в киберпространстве страны: в 2024 году количество инцидентов, которыми будут заниматься официальные лица, возрастет на 16% по сравнению с тем, что было год назад.

Об этом заявил Ричард Горн из Национального центра кибербезопасности, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что враждебная активность в киберпространстве Великобритании "выросла в частоте, сложности и интенсивности".

"Злоумышленники все чаще используют нашу технологическую зависимость против нас, стремясь нанести максимальный ущерб и разрушения", – сказал Горн.

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Команда по управлению инцидентами NCSC в 2024 году обработала 430 инцидентов по сравнению с 371 инцидентом в предыдущем году, говорится в заявлении агентства.

Из этого числа 347 были связаны с определенным уровнем утечки данных – преднамеренной, несанкционированной, скрытой передачей данных с компьютера или другого устройства, а 20 были связаны с программами-вымогателями.

Также указано, что хакеры могут использовать ИИ для создания более совершенных кибератак.

"Мы считаем, что серьезность риска, с которым сталкивается Британия, значительно недооценивается. Нет места для самоуспокоения относительно серьезности государственных угроз или объема угрозы, которую представляют киберпреступники", – подчеркнул Горн.

Недавно в британском правительстве предупредили, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей".

Сообщалось также, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.