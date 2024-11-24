В Британії попереджають про "хвилю кібератак" з боку Росії

В британському уряді попереджають, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "виключити світло для мільйонів людей".

Як повідомляє "Європейська правда", про це канцлер герцогства Ланкастер Пет Макфадден заявить на конференції НАТО наступного тижня, інформує Sky News.

Член британського уряду планує зазначити, що союзники не повинні "недооцінювати" загрозу, яку становить РФ у своїй "прихованій війні".

За його словами,Росія націлилася на британську енергетичну інфраструктуру і "не буде довго думати", перш ніж націлитися на бізнес, намагаючись послабити держави, які підтримують Україну.

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"За допомогою кібератаки Росія може вимкнути світло для мільйонів людей. Вона може вивести з ладу електромережі", – йдеться у виступі Макфадден.

Він підкреслює, що Британія разом із союзниками "спостерігають за Росією".

"Ми точно знаємо, що вони роблять, і ми протидіємо їхнім атакам як публічно, так і за лаштунками", – додав Макфадден.

Він наголошує, що Британія навчена історією, що умиротворення диктаторів, які здійснюють агресію проти сусідів, "лише заохочує їх".

"Путін – людина, яка прагне руйнування, а не миру. Своїми погрозами він намагається стримати нашу підтримку України. Він не досягне успіху", -резюмує британський урядовець, який відповідає за національну безпеку.

Як відомо, Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.

Повідомляли також, що національний координатор з боротьби з тероризмом і безпеки Нідерландів (NCTV) Пітер-Яп Алберсберг заявив, що Росія та Китай посилюють кібератаки на державу та її союзників.