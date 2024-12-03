Авіакатастрофа літака DHL: у Литві кажуть, що диверсія поки не підтверджується

У Литві, коментуючи можливу причину авіакатастрофи вантажного літака DHL, заявили, що наразі не підтверджується ані версія про диверсію, ані про помилку пілота.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас, якого цитує LRT.

Він зазначив, що більше про причини авіакатастрофи можна буде дізнатись після розшифровки чорних скриньок.

"Це дуже сильна версія (про помилку пілота. – Ред.), але нам ще потрібно дочекатися розшифровки даних з так званих чорних скриньок", – сказав Віткаускас.

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Говорячи про можливість диверсії, він зауважив, що "такої інформації не було ні в ту хвилину, коли стався інцидент, ні трохи пізніше".

Однак, оцінюючи загрозу, що виходить від Росії, Віткаускас визнав, що вона є безпрецедентною за останній час.

"Росія становить загрозу вже багато років, історично це триває, але я думаю, що те, що почалося цього року, безпрецедентно", – додав він.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Чорні скриньки літака відправили на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.