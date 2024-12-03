Авиакатастрофа самолета DHL: в Литве говорят, что диверсия пока не подтверждается

В Литве, комментируя авиакатастрофу грузового самолета DHL, заявили, что пока не подтверждается ни версия о диверсии, ни об ошибке пилота.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас, которого цитирует LRT.

Он отметил, что больше о причинах авиакатастрофы можно будет узнать после расшифровки черных ящиков.

"Это очень сильная версия (об ошибке пилота. – Ред.), но нам еще нужно дождаться расшифровки данных из так называемых черных ящиков", – сказал Виткаускас.

Реклама:

Говоря о возможности диверсии, он заметил, что "такой информации не было ни в ту минуту, когда произошел инцидент, ни чуть позже".

Однако, оценивая исходящую от России угрозу, Виткаускас признал, что она является беспрецедентной за последнее время.

"Россия представляет угрозу уже много лет, исторически это продолжается, но я думаю, что то, что началось в этом году, беспрецедентно", – добавил он.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправят на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.