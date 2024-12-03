Президентка Грузії очікує більше санкцій за розгін протестів і фальсифікацію виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі очікує від європейських партнерів запровадження нових санкцій проти осіб, відповідальних за розгін протестів та фальсифікацію результатів виборів.

Її заяву наводить Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зурабішвілі, багато чого залежить від "чітких сигналів і чітких рішень" європейських партнерів.

Вона наголосила, що зараз саме час, щоб Євросоюз ухвалив відповідні заходи у зв'язку з тим, що відбувається в Грузії.

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"Дуже багато залежить від чітких сигналів і чітких рішень. Зрозуміло, що це запровадження санкцій проти людей, які несуть відповідальність за репресії та фальсифікацію результатів виборів. Всі вони ідентифіковані, і це буде чітким сигналом про те, що, коли Євросоюз дає слово, він це слово тримає", – заявила Зурабішвілі.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії".

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".