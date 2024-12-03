Президент Грузии ожидает больше санкций за разгон протестов и фальсификацию выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает от европейских партнеров введения новых санкций против лиц, ответственных за разгон протестов и фальсификацию результатов выборов.

Ее заявление приводит Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

По словам Зурабишвили, многое зависит от "четких сигналов и четких решений" европейских партнеров.

Она отметила, что сейчас самое время, чтобы Евросоюз принял соответствующие меры в связи с тем, что происходит в Грузии.

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"Очень многое зависит от четких сигналов и четких решений. Понятно, что это введение санкций против людей, которые несут ответственность за репрессии и фальсификацию результатов выборов. Все они идентифицированы, и это будет четким сигналом, что, когда Евросоюз дает слово, он это слово держит", – заявила Зурабишвили.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии".

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию".