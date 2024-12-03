У Хорватії обговорюють вотум недовіри уряду через корупційний скандал

Хорватський парламент у вівторок, 3 грудня, розпочав дебати про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Андрея Пленковича у зв'язку з гучною справою про ймовірну корупцію, до якої причетний ексміністр.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Обговорення вотуму недовіри в парламенті Хорватії ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія, яка заявила про причетність урядовців партії влади – Хорватського демократичного союзу – до низки корупційних справ за останні роки.

Останнім інцидентом став арешт міністра охорони здоров'я Хорватії Вілі Бероша за підозрою в хабарництві та торгівлі впливом, після чого премʼєр звільнив його з посади.

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Берош заперечує будь-які правопорушення, а минулого місяця вийшов з-під варти після допиту всіх свідків у справі.

Сам Пленкович під час засідання парламенту у вівторок відкинув звинувачення опозиції у свій бік.

Голосування за вотум недовіри уряду Хорватії призначене на пʼятницю, 6 грудня. Опозиції потрібно мінімум 76 голосів для усунення Пленковича від влади, але наразі, за підрахунками хорватських ЗМІ, вона може розраховувати на 71 голос.

У разі оголошення уряду недовіри на Хорватію чекають дострокові парламентські вибори.

Чергові вибори до хорватського парламенту відбулись у квітні 2024 року, на них Хорватський демократичний союз Пленковича здобув перемогу, хоча й дещо втратив позиції.

Більше про це можна почитати в архівній статті "Європейської правди".