В Хорватии обсуждают вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала

Хорватский парламент во вторник, 3 декабря, начал дебаты о вотуме недоверия правительству премьер-министра Андрея Пленковича в связи с громким делом о вероятной коррупции, к которой причастен экс-министр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Обсуждение вотума недоверия в парламенте Хорватии инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия, которая заявила о причастности чиновников партии власти – Хорватского демократического союза – к ряду коррупционных дел за последние годы.

Последним инцидентом стал арест министра здравоохранения Хорватии Вили Бероша по подозрению во взяточничестве и торговле влиянием, после чего премьер уволил его с должности.

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Берош отрицает любые правонарушения, а в прошлом месяце вышел из-под стражи после допроса всех свидетелей по делу.

Сам Пленкович во время заседания парламента во вторник отверг обвинения оппозиции в свою сторону.

Голосование за вотум недоверия правительству Хорватии назначено на пятницу, 6 декабря. Оппозиции нужно минимум 76 голосов для отстранения Пленковича от власти, но сейчас, по подсчетам хорватских СМИ, она может рассчитывать на 71 голос.

В случае объявления правительству недоверия Хорватию ждут досрочные парламентские выборы.

Очередные выборы в хорватский парламент состоялись в апреле 2024 года, на них Хорватский демократический союз Пленковича одержал победу, хотя и несколько потерял позиции.

Больше об этом можно почитать в архивной статье "Европейской правды".