Прем'єр Хорватії звільнив міністра, арештованого за підозрою в корупції

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звільнив міністра охорони здоров'я Вілі Бероша після того, як у п'ятницю вранці поліція провела обшук у його будинку з метою розслідування корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Jutarnji List.

Пленкович заявив, що тепер вже колишнього міністра заарештували.

"Колишній міністр Вілі Берош був заарештований сьогодні вранці в рамках операції USKOK, про що мене поінформував генеральний прокурор держави. Очевидно, що мова йде про корупційні злочини, і я та уряд підтримуємо органи кримінального переслідування.

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Міністр Берош був звільнений від своїх обов'язків, а новим міністром стала доктор Ірена Хрстич. Я обурений тим, що хтось у Міністерстві охорони здоров'я використав своє становище для особистої вигоди", – сказав Пленкович.

Хорватське Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (USKOK) раніше заявило, що проводить арешти кількох осіб, у тому числі високопоставця в уряді, яких підозрюють у скоєнні корупційних дій на підставі своїх розслідувань.

USKOK не назвало імен посадовців, але повідомило, що рейди були проведені в столиці Загребі та адріатичному місті Скрадін.

"Після допиту підозрюваних USKOK прийме рішення про подальші дії", – йдеться в заяві.

Європейська прокуратура в Загребі в окремій заяві повідомила, що розпочала розслідування проти восьми осіб, включаючи міністра охорони здоров'я і директорів двох лікарень у Загребі, а також двох компаній за підозрою в отриманні та даванні хабарів, зловживанні службовим становищем і повноваженнями та відмиванні грошей.

Нагадаємо, у Польщі судитимуть ексзаступника міністра енергетики за корупцію.

А в Молдові через корупційний скандал подав у відставку голова Митної служби.