ЗМІ дізнались деталі участі підсанкційного Лаврова у зустрічі ОБСЄ на Мальті

Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров отримав запрошення на участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті 5-6 грудня, що потенційно стане його першим візитом у ЄС з 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось "Радіо Свобода".

Джерела в ОБСЄ розповіли виданню, що метою запрошення Лаврова було прагнення вести діалог для досягнення консенсусу з таких питань, як заповнення чотирьох вакантних керівних посад в організації, майбутні головування і бюджет.

За інформацією "Радіо Свобода", глава МЗС Росії братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.

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Що стосується порядку виступів, то в результаті жеребкування Україна буде першою, а Росія – четвертою, після того, як помінялась із Таджикистаном.

Крім того, співрозмовники "Радіо Свобода" кажуть, що цього разу країни ЄС навряд чи будуть демонстративно бойкотувати виступ росіянина, натомість залишаться, аби "відповісти Лаврову і величезній кількості брехні, з якою він зазвичай приїжджає".

Якщо Сергєя Лаврова впустять на Мальту, це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни. Польща під час свого головування в ОБСЄ у 2022 році відмовила Лаврову у в'їзді для участі у міністерській зустрічі в Лодзі.

Водночас Лаврова впускали у США для участі у заходах ООН. Минулого року його впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").