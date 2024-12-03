СМИ узнали детали участия подсанкционного Лаврова во встрече ОБСЕ на Мальте

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров получил приглашение на участие в министерской встрече ОБСЕ на Мальте 5-6 декабря, что потенциально станет его первым визитом в ЕС с 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало "Радио Свобода".

Источники в ОБСЕ рассказали изданию, что целью приглашения Лаврова было стремление вести диалог для достижения консенсуса по таким вопросам, как заполнение четырех вакантных руководящих должностей в организации, будущие председательства и бюджет.

По информации "Радио Свобода", глава МИД России будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.

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Что касается порядка выступлений, то в результате жеребьевки Украина будет первой, а Россия – четвертой, после того, как поменялась с Таджикистаном.

Кроме того, собеседники "Радио Свобода" говорят, что на этот раз страны ЕС вряд ли будут демонстративно бойкотировать выступление россиянина, зато останутся, чтобы "ответить Лаврову и огромному количеству лжи, с которой он обычно приезжает".

Если бы Сергея Лаврова впустили на Мальту, это стало бы первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны. Польша во время своего председательства в ОБСЕ в 2022 году отказала Лаврову во въезде для участия в министерской встрече в Лодзи.

В то же время Лаврова впускали в США для участия в мероприятиях ООН. В прошлом году его впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").