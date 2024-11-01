РосЗМІ: Підсанкційний Лавров планує особисто летіти на зустріч ОБСЄ на Мальті

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров збирається особисто бути присутнім на міністерській зустрічі ОБСЄ у грудні 2024 року, що може стати його першим візитом у країну ЄС після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявляє російське "Ведомости", яке наводить також офіційні коментарі.

Лавров нібито збирається особисто летіти на зустріч Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яка буде проходити 5-6 грудня на Мальті, яка зараз головує в організації. Це підтвердила речниця російського МЗС Марія Захарова та акцентувала, що Мальта як приймаюча країна "має забезпечити можливість роботи усім країнам-членам".

"Ведомости" наводять також коментар посольства Мальти у Росії. У ньому йдеться, що рішення про проведення міністеріалу "стосується усіх членів, включно з Російською Федерацією", а практичні деталі та конкретні запрошення "будуть направлені усім делегаціям ОБСЄ у належний час". Водночас у коментарі оминули питання можливості присутності Лаврова, який перебуває під санкціями ЄС.

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У секретаріаті ОБСЄ повідомили, що не можуть нічого додати до коментарів посольства.

Якби Сергєя Лаврова впустили на Мальту, це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни. Польща під час свого головування в ОБСЄ у 2022 році відмовила Лаврову у в'їзді для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ у Лодзі.

Водночас Лаврова впускали у США для участі у заходах ООН. Минулого року його впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди").

Мальту обрали головуючою державою ОБСЄ на міністерській зустрічі у Скоп’є, столиці Північної Македонії, 1 грудня. Перед тим Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою – яка мала би обійняти цю роль.

Голова російського МЗС Сергєй Лавров до останнього не виключав, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

У лютому 2024 року очільник МЗС Мальти Ієн Борг, який у 2024 році є чинним головою ОБСЄ, приїздив в Україну і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.