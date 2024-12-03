Литва понизила рівень присутності в зустрічі ОБСЄ через участь Лаврова

Литва знижує рівень свого представництва на майбутній зустрічі міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Мальті, оскільки на ній планує бути присутнім міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литву на зустрічі представлятиме глава департаменту ООН, міжнародних організацій та прав людини міністерства Рамаса Рамошкайте.

Литва розглядала можливість взагалі не брати участь у засіданні, але в підсумку вирішила відправити свого представника, оскільки міністри будуть голосувати з важливих для країни питань, повідомили в МЗС Литви.

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За даними міністерства, захід бойкотуватиме не лише міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, але і його естонський колега, як і минулого року.

Литва продовжує стверджувати, що участь представників країни-агресора у зустрічі високого рівня дискредитує організацію і дозволяє Росії використовувати її як платформу для поширення своєї брехні і пропаганди.

Як повідомлялося, російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров отримав запрошення на участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті 5-6 грудня, що потенційно стане його першим візитом у ЄС з 2022 року.

Польща під час свого головування в ОБСЄ у 2022 році відмовила Лаврову у в'їзді для участі у міністерській зустрічі в Лодзі.

Водночас Лаврова впускали у США для участі у заходах ООН. Минулого року його впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").