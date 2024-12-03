Литва понизила уровень присутствия во встрече ОБСЕ из-за участия Лаврова

Литва снижает уровень своего представительства на предстоящей встрече министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте, поскольку на ней планирует присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литву на встрече будет представлять директор департамента ООН, международных организаций и прав человека министерства Рамаса Рамошкайте.

Литва рассматривала возможность вообще не участвовать в заседании, но в итоге решила отправить своего представителя, поскольку министры будут голосовать по важным для страны вопросам, сообщили в МИД Литвы.

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По данным министерства, мероприятие будет бойкотировать не только министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, но и его эстонский коллега, как и в прошлом году.

Литва продолжает утверждать, что участие представителей страны-агрессора во встрече высокого уровня дискредитирует организацию и позволяет России использовать ее как платформу для распространения своей лжи и пропаганды.

Как сообщалось, российский министр иностранных дел Сергей Лавров получил приглашение на участие в министерской встрече ОБСЕ на Мальте 5-6 декабря, что потенциально станет его первым визитом в ЕС с 2022 года.

Польша во время своего председательства в ОБСЕ в 2022 году отказала Лаврову во въезде для участия в министерской встрече в Лодзи.

В то же время Лаврова впускали в США для участия в мероприятиях ООН. В прошлом году его впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").