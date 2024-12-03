Чехія підписала контракт на закупівлю 14 танків Leopard 2A4

Міністерство оборони Чехії у вівторок, 3 грудня, уклало контракт на закупівлю 14 бойових танків Leopard 2A4 у німецького виробника Rheinmetall.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні чеського Міноборони.

Контракт між чеською стороною та Rheinmetall стосується придбання 14 танків, зокрема встановлення комунікаційних та інформаційних систем, обладнання для майстерень, супутніх матеріалів та початкового запасу снарядів.

Танки Leopard 2A4 замінять в чеській армії танки Т-72М4СЗ радянського виробництва, які "більше не відповідають умовам сучасного поля бою", пише Міноборони Чехії.

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Вартість контракту становить 3,98 мільярда чеських крон (158 мільйонів євро) без ПДВ, а поставки Leopard 2A4 плануються до кінця 2026 року.

Додатково Міноборони Чехії завершує переговори щодо сервісного контракту, який забезпечить можливість обслуговування танків на території Чехії чеськими оборонними компаніями.

Відомство нагадує, що раніше Німеччина оголосила про передання Чехії три десятки Leopard 2A4 в обмін на допомогу Україні, тож загалом країна матиме у своєму розпорядженні загалом 42 танки.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Чехії планує закупити два військово-транспортних літаки Embraer C-390 для Військово-повітряних сил країни.