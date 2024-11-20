Чехія планує закупити 14 танків Leopard 2A4
Міністерство оборони Чехії оголосило про наміри придбати 14 бойових танків Leopard 2A4.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова на пресконференції після засідання уряду сьогодні, передає "Європейська правда" з посиланням на Denik N.
Танки збираються придбати за ціною 3,98 млрд крон без ПДВ (майже 160 млн євро).
Міністерство хоче укласти контракт з німецькою компанією Rheinmetall Landsysteme до кінця цього року, а всі 14 танків будуть поставлені до кінця 2026 року.
Раніше Чехія отримала в подарунок від Німеччини 28 танків Leopard 2A4 і дві ремонтно-евакуаційні машини Büffel 3 як нагороду за військову допомогу Україні. Перша половина прибула до Чехії у 2022 та 2023 роках. За даними міністерства, чеська армія має прийняти всі 28 подарованих танків до кінця 2025 року.
Загалом чеська армія планує мати 42 танки Leopard 2A4 і дві ремонтно-евакуаційні машини.
Як повідомлялося, Міністерство оборони Чехії планує закупити два військово-транспортних літаки Embraer C-390 для Військово-повітряних сил країни.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Міністерство оборони Чехії не задоволене пропозицією Швеції щодо продовження оренди 14 літаків JAS-39 Gripen після 2027 року і звернулося до шведської сторони з проханням змінити її.