Чехія придбає транспортні літаки Embraer C-390 для своїх ВПС

Міністерство оборони Чехії планує закупити два військово-транспортних літаки Embraer C-390 для Військово-повітряних сил країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу чеського оборонного відомства.

Як зазначено, завдяки цим літакам чеська армія отримає нові можливості для транспортування людей або матеріальних засобів, гасіння великих пожеж, евакуації поранених або дозаправки.

Міністр оборони Яна Чернохова поінформувала сьогодні уряд про замовлення літаків у бразильського виробника.

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Контракт має бути укладений протягом декількох тижнів, а перший літак прибуде до Чехії наступного року.

"Армія Чеської Республіки потребує посилення своєї здатності транспортувати важчі і об'ємніші вантажі на більші відстані або вивозити людей з кризових районів у довгостроковій перспективі. Це повністю продемонстрували евакуації з Афганістану і Судану", – зазначила міністерка.

Окрім придбання самих літаків, Міністерство оборони закуповує низку додаткового обладнання, зокрема, засоби повітряного пожежогасіння, модуль для транспортування пацієнтів і дозаправки в польоті.

Контракт також передбачає закупівлю наземного обладнання, початкове постачання запасних частин або навчання персоналу.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Міністерство оборони Чехії не задоволене пропозицією Швеції щодо продовження оренди 14 літаків JAS-39 Gripen після 2027 року і звернулося до шведської сторони з проханням змінити її.

Нині уряд Чехії веде переговори зі Швецією про продовження оренди до 2035 року – до цього часу винищувачі Gripen замінять 24 американські F-35, купівлю яких Прага схвалила минулого року.