ЗМІ: В Британії кажуть, що не дозволять дружині Асада повернутись

Дружина поваленого сирійського диктатора Башара Асада Асма не зможе повернутись до Великої Британії, де вона народилась, бо термін дії її британського паспорта сплив.

Про це виданню The Times розповіли джерела в британському уряді, повідомляє "Європейська правда".

Останніми днями з'явилися припущення, що Асма Асад прагне розлучитися зі своїм чоловіком і повернутися до Британії, щоб продовжити лікування від лейкемії.

За даними видання, термін дії її британського паспорта закінчився у 2020 році, це є перешкодою для повернення Асад до Лондона.

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Неясно, чи завадила їй британська влада продовжити документ, чи вона сама допустила, щоб термін його дії закінчився, йдеться у матеріалі.

Співрозмовники видання зазначили, що Асма Асад більше не має дійсного британського документа, і дали зрозуміти, що британська міністерка внутрішніх справ Іветт Купер не дозволить їй в'їхати до Великої Британії на підставі хвороби.

Глава британського МЗС Девід Леммі раніше заявляв членам парламенту, що Асмі Асад тут "не раді".

Асма Асад народилася і виросла в Актоні, на заході Лондона, і стала першою леді Сирії у 2000 році, вийшовши заміж за 59-річного Башара Асада невдовзі після того, як він став президентом.

Режим Асада в Сирій був остаточно повалений на початку цього місяця після блискавичного наступу повстанських сил на чолі з ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ).

За повідомленнями ЗМІ, Асма Асад втекла до Москви за кілька тижнів до падіння Дамаска, а згодом до неї приєднався її чоловік.

Троє дітей подружжя, 23-річний Хафез, 21-річний Зейн і 19-річний Карім, також перебувають у російській столиці, де сім'я Асадів володіє низкою елітних об'єктів нерухомості.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Повідомляли також, що Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.