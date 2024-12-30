СМИ: В Британии говорят, что не позволят жене Асада вернуться

Жена свергнутого сирийского диктатора Башара Асада Асма не сможет вернуться в Великобританию, где она родилась, потому что срок действия ее британского паспорта истек.

Об этом изданию The Times рассказали источники в британском правительстве, сообщает "Европейская правда".

В последние дни появились предположения, что Асма Асад стремится развестись со своим мужем и вернуться в Британию, чтобы продолжить лечение от лейкемии.

По данным издания, срок действия ее британского паспорта истек в 2020 году, это является препятствием для возвращения Асад в Лондон.

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Неясно, помешали ли ей британские власти продлить документ, или она сама допустила, чтобы срок его действия истек, говорится в материале.

Собеседники издания отметили, что Асма Асад больше не имеет действительного британского документа, и дали понять, что британский министр внутренних дел Иветт Купер не позволит ей въехать в Великобританию на основании болезни.

Глава британского МИД Дэвид Лэмми ранее заявлял членам парламента, что Асме Асад здесь "не рады".

Асма Асад родилась и выросла в Актоне, на западе Лондона, и стала первой леди Сирии в 2000 году, выйдя замуж за 59-летнего Башара Асада вскоре после того, как он стал президентом.

Режим Асада в Сирии был окончательно свергнут в начале этого месяца после молниеносного наступления повстанческих сил во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

По сообщениям СМИ, Асма Асад сбежала в Москву за несколько недель до падения Дамаска, а впоследствии к ней присоединился ее муж.

Трое детей супругов, 23-летний Хафез, 21-летний Зейн и 19-летний Карим, также находятся в российской столице, где семья Асадов владеет рядом элитных объектов недвижимости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.

Сообщалось также, что Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.