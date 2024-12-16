ЄС відрядить дипломата до Сирії для контакту з новою владою

Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє Європейська правда" з посиланням на AFP.

Каллас оголосила, що протягом дня до Дамаска відправиться найбільш високопоставлений дипломат ЄС, відповідальний за Сирію. Під час громадянської війни в Сирії він перебував у столиці Лівану Бейруті.

"Наш головний дипломат у Сирії сьогодні вирушить до Дамаска. Ми матимемо там контакти", – заявила в понеділок Каллас.

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"Ми не можемо залишити вакуум", – сказала вона, додавши: "Для нас це не лише слова, але ми хочемо бачити, що справи йдуть у правильному напрямку. Тобто не тільки те, що вони говорять, але й те, що вони роблять".

Каллас також заявила про наміри проконсультуватися з головними європейськими дипломатами про те, як і на якому рівні європейці можуть мати справу з новими людьми, які керують Сирією.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.