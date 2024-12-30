У Кремлі розповіли, кого з європейських лідерів Путін привітав з новим роком

У Кремлі розповіли, кому з європейських лідерів російський правитель Владімір Путін направив телеграми з привітанням до нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, кремлівський господар привітав з новим роком президента Сербії Александара Вучича, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Також вітання від Путіна отримали президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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В опублікованому Кремлем списку відсутній словацький прем'єр Роберт Фіцо, який відвідав Москву з візитом наприкінці грудня.

Речник президента Дмитро Пєсков уточнив ТАСС, що Фіцо теж отримав привітання від Путіна.

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з Путіним у Москві, які посилили напругу у відносинах між Братиславою та Києвом.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.