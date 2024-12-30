В Кремле рассказали, кого из европейских лидеров Путин поздравил с новым годом

В Кремле рассказали, кому из европейских лидеров российский правитель Владимир Путин направил телеграммы с поздравлением к новому году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, кремлевский хозяин поздравил с новым годом президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также поздравления от Путина получили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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В опубликованном Кремлем списке отсутствует словацкий премьер Роберт Фицо, который посетил Москву с визитом в конце декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Фицо тоже получил поздравления от Путина.

Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с Путиным в Москве, которые усилили напряжение в отношениях между Братиславой и Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину.