Прем'єр Словаччини приїхав в Кремль до Путіна

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо у неділю перебуває у Кремлі на переговорах з лідером РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі російський пропагандист Павел Зарубін, розмістивши відео зустрічі, пише "Європейська правда".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що візит Фіцо до РФ був запланований кілька днів тому. За його словами, "можна припустити", що Путін і Фіцо обговорять тему російського газу, але потрібно дочекатися закінчення зустічі, повідомило російське агентство ТАСС.

Візит Фіцо до Росії є його першою поїздкою до держави-агресора після повернення до влади у 2023 році.

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Глава уряду Словаччини став третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Негаммера та прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який відвідав Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, напередодні президент Сербії Александар Вучич повідомив, що словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо може найближчим часом вирушити в Москву для переговорів про постачання газу після 2024 року з Путіним.

Вучич писав, що Фіцо поїде до Путіна у понеділок, 23 грудня.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.